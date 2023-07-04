السادات ينتقد غياب الضمانات في الانتخابات الرئاسية.. ويطالب السيسي بعدم التلاعب مجددا بالدستور المصري حال فوزه

القاهرة- “القدس العربي”:

انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات والقيادي في التيار الحر، غياب أي ضمانات للانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

وقال السادات، إن التيار الحر الذي شارك حزبه في إطلاقه في 25 يونيو/حزيران الماضي، يهدف إلى هيكلة الاقتصاد والمطالبة بضمانات لانتخابات الرئاسة، ويضم عددًا من الأحزاب الليبرالية.

وأضاف: يتطلع التيار الليبرالي الوليد إلى كل رؤية تصب في صالح المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بعدما أصبح المصريون في حيرة من أمرهم ما بين أوضاع اقتصادية متأزمة للغاية، ومواطن يشكو ويئن، ودولة تجمدت أفكارها واستنفدت كل الحلول، وكأن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير، وعلينا التسليم به والتعايش معه.

وزاد: هنا يعبر التيار الليبرالي عن موقف مواطن يجول في داخله تساؤلات عن حاضره ومستقبل الأجيال القادمة لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها. وتظل المصارحة والمكاشفة هي السبيل الوحيد الآن لمواجهة أزماتنا وقضايانا الملحة.

غياب الضمانات

وتساءل السادات عن الضمانات التي بموجبها يمكن أن نشهد انتخابات حقيقية نزيهة ومناخًا يشجع على ترشح البعض ممن لا يزالون يراقبون المشهد الانتخابي المقبل دون حسم موقفهم النهائي لعدم وجود ضمانات تحمي العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، قائلا: لم نسمع شيئًا لا من الحكومة ولا من الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن.

ووجه السادات سؤالا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: إذا شاء القدر وتوليت رئاسة مصر لفترة رئاسية مقبلة هي الأخيرة وفقًا للدستور الحالي، هل سيكون هناك التزام وتعهد بعدم التلاعب بالدستور مستقبلا وتعديله بما يسمح لكم بالترشح مجددا؟

الأزمة الاقتصادية

وتابع: لماذا لا تطمئننا على الحلول الموضوعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعثر يومًا بعد الآخر، والشائعات التي يتم ترويجها بشأن توريق إيرادات قناة السويس لسنوات مقبلة كحل مؤقت لجزء من الأزمة الاقتصادية الحالية”.

وواصل توجيه حديثه للسيسي: يتردد أن هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى لإدارة حملة انتخابية لترشحكم تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وتردد كذلك أنكم ربما تعزفون عن الترشح مرة أخرى كما فعل رئيس السنغال مؤخرًا كنموذج في إفريقيا لإعطاء الفرصة لجيل جديد يتولى المسؤولية، ونشهد انتخابات بفرص نجاح متساوية على شاكلة انتخابات 2012.

وتابع “هذه تساؤلات ينبغي أن نجد إجابة لها، وقد آن الأوان للدولة المصرية أن تستمع إلى آراء وأفكار مختلفة من خارج دولاب الدولة ومن تسببوا بآرائهم وأفكارهم فيما وصلنا إليه، واعتقد أن نبض الشارع المصري والحالة التي يعيشها الناس لا تخفى عليكم”.

إلى ذلك، قال المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، إن قضية الانتخابات الرئاسية تنقسم بين وجهتي نظر لكل منهما وجاهتها، إحداهما تتعلق بالإقدام وانتزاع الحقوق والأخرى ترى أن الاحتياط واجب” ولا يجب الإقدام دون تحقق الضمانات اللازمة.

وأضاف خلال ندوة عقدها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاثنين، للتعرف على برنامجه الانتخابي: أصحاب وجهة النظر الأولى يرون أن طبيعة السلطة الحالية وكل سلطة شبيهة لا تتطوع بتقديم ضمانات إذا لم يكن هناك من الضغط ما يكفي لانتزاعها، فيما ترى وجهة النظر الأخرى ضرورة الحفاظ على الخط السياسي وعدم المشاركة في انتخابات لا تتوفر لها الضمانات.

وأضاف طنطاوي الذي عاد مؤخرا إلى مصر وأعلن نيته الترشح في الانتخابات: أنا من أنصار الاتجاه الأول، لأسباب عديدة يمكن أن نستفيض فيها، لكن أولها وأهمها أننا كنا نؤدي دورنا كطليعة تخاطب الجمهور وتبحث عنه وتنتظر انضمامه لها.

وتابع: هناك جمهور يسبقنا وينتظر أن نعبر عنه وأنا أعتقد أن هذا ظرف مميز جدا لعمل سياسي بروح ثورية ينطلق بهذه المعطيات التي تحمل كثيرا من الإيجابيات رغم كل المظاهر التي تتعلق بممارسات السلطة، والتي تتيح فرصة لإحداث اتصال مباشر بين الجماهير وبين نخبتهم للوصول لتأثير حقيقي حده المأمول هو الفوز بهذه الانتخابات وحده المتاح هو بناء معارضة مدنية ديمقراطية حقيقية بجبهة واسعة تلتف حول أهداف مشتركة أعتقد أن صياغتها أصبحت أسهل بعد تجارب الـ 12 عاما الماضية.

مبادرة الطريق الثالث

وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، قال طنطاوي: طرحت جزءا من البرنامج ضمن رؤية في نوفمبر 2019 بعنوان مبادرة الطريق الثالث، وعملنا عليها تحديثًا وتطويرًا، وما زلنا نعمل على الشق الاقتصادي بصفة مستمرة، لأن التدهور في القطاع الاقتصادي هو تدهور شبه يومي.

وأضاف أنه يمكن النظر إلى مشكلة مصر الاقتصادية من أوجه عديدة، وأحد تلك الوجوه هو العجز في ميزان المدفوعات، ما اعتبره وجها فاضحا.

وواصل: لا حديث عن إصلاح اقتصادي قبل المرور من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، وفي المدى المنظور لا بد من إنعاش مالي لكي نتجاوز الأزمة، وهناك طريقان، طريق البيع الذي تنتهجه السلطة، وهناك طريق آخر نفذته بعض الدول مثل دولة زامبيا التي تم مؤخرًا شطب وجدولة ديونها مع فائدة 1% ولمدد طويلة وهذا سلوك طبيعي ومعتاد تجاه الدول التي تسير خطوات معتبرة في مسار التحول الديمقراطي.

وزاد: في مبادرة الطريق الثالث حاولت أن يكون التركيز على الإصلاح الدستوري والتشريعي؛ ولأكون أكثر وضوحًا أقول إنني أرفض جميع التعديلات التي أدخلت على الدستور بما يشمل ما تم الترويج له على أنه مكتسبات، وأضرب على ذلك مثلا بوجود نائب للرئيس، لست ضد هذا الأمر، لكنني أرفض أن يتم تعيين نائب الرئيس من قِبل رئيس الجمهورية لأنه بذلك يستمد وجوده من قرار تعيينه ومن الصلاحيات التي يمنحها له الرئيس أو يسحبها منه أو حتى يقيله من منصبه.

وسبق وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي، بـ”ضمانات لحرية ونزاهة العملية الانتخابية”، تتضمن 15 بندًا أبرزها تشريع يحصن سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وحياد مؤسسات الدولة، وحرية الإعلام.

ويفترض أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تُعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/آذار من العام التالي بحد أقصى.

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة 142 من الدستور.