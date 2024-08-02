السباح الجزائري صيود يبلغ قبل نهائي أولمبياد باريس في سباق 200 متر سباحة متنوعة

الجزائر: غلبت الدموع السباح الجزائري جواد صيود، عقب تأهله لقبل نهائي سباق 200 سباحة متنوعة بأولمبياد باريس 2024.

واحتل صيود المركز السادس في مجموعة التصفية الرابعة بعدما قطع مسافة السباق بزمن دقيقة واحدة و41ر59 ثانية، ليحتل المركز الـ15 من بين أفضل 16 سباحا حجزوا مقاعدهم في الدور قبل النهائي الذي جرى مساء اليوم الخميس وحصل خلاله على المركز الثامن (الأخير) في مجموعته بالتصفيات.

وقابل صيود للصحافيين والدموع تنهمر من عينيه، قبل أن يؤكد أنه عمل واجتهد كثيرا من أجل تحقيق هذا الإنجاز، كما أثنى على عائلته وكل من ساعده خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة الأخيرة.

وبدا واضحا أن صيود، عانى من ضغوطات وانتقادات كبيرة جعلته يتحاشى الحديث إلى وسائل الإعلام في وقت سابق.

(د ب أ)