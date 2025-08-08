السجانون الإسرائيليون يعذبون الأسرى الفلسطينيين بـ”الصعقات الكهربائية”

غزة- “القدس العربي”:

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة “سجن جلبوع” رفعت وتيرة تعذيب الأسرى والانتقام منهم، وأصبحت تستخدم “الصعقات الكهربائية” المؤلمة والموجعة خلال اقتحامها غرف الأسرى.

وأكدت محامية الهيئة بعد زيارتها للسجن، أن سلطات السجون تستخدم حاليا هذه الآلية الجديدة في تعذيب الأسرى بالصعقات، حيث يتم اقتحام القسم بوحدات القمع الخاصة بحجة التفتيش، كما يتم تقييد كافة الأسرى من أيديهم وأقدامهم وإخراجهم لساحة الفورة، حيث يباشر عناصر الوحدة بضربهم وإهانتهم، ويُصعقون بالكهرباء.

وأشارت إلى أساليب التعذيب الأخرى مثل سحل الأسرى في أماكن الاستحمام، وفي “ساحة الفورة” ما يؤدي إلى تُبلل ملابسهم وأجسادهم بالماء، ثم تقوم قوات الاحتلال بصعقهم مجدداً، وقالت إن الهدف من ذلك مضاعفة الوجع والألم، حتى أن غالبية الأسرى يسقطون على الأرض جراء ذلك.

وأضافت محامية الهيئة: “يتم الصعق الكهربائي باستخدام مسدسات خاصة، كما تستخدم إلى جانب الصعق كأداة ضرب على رؤوس الأسرى”، وحسب المحامية فإن هذه الآلات وكونها مصنوعة من الحديد الصلب، تُحدث جروحاً خطيرة، حيث نزفت دماء العديد من الأسرى “في ظل سخرية واستهزاء وضحك السجانين، ومن شدة التعذيب فقد عدد كبير من الأسرى وعيهم”.

وأشارت الهيئة أنه إلى جانب ذلك يحرم الأسرى من الطعام والغذاء، لافتة إلى أن ما يقدم لهم كميات قليلة جداً، مما أدى إلى انخفاض أوزانهم بشكل حاد، كما تطرقت إلى ما يعانيه الأسرى من شح مواد التنظيف والمعقمات مما يجعل الغرف بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

وتفرض كذلك سلطات السجون على الأسرى استخدام أواني وملاعق بلاستيكية، بحيث تجبر كل أسير على أن يستخدم الأواني البلاستيكية لمدة شهر كامل، مما يجعل الفيروسات والجراثيم حاضرة مع كل استخدام لها، وهو ما يهدد حياتهم ويجعلهم في دائرة الخطر الحقيقي.

وحسب المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بأوضاع الأسرى، فقد بلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أغسطس 2025 نحو 10,800 أسير، وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، حيث يشكّل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة.

ويبلغ عدد الأسيرات 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، فيما يبلغ عدد الأطفال 450 معتقلا، فيما هناك 3,613 معتقلا إداريا، فيما هناك 2,378 معتقلا يصنفون كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.