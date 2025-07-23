سياسة | عربي | العراق

السجن المؤبد بحق عراقي بتهمة دعم التطبيع مع إسرائيل- (تدوينة)

منذ 9 دقائق

الصورة من حساب مجلس القضاء الأعلى في العراق بفيسبوك

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بغداد: أصدرت محكمة  عراقية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج “للكيان الصهيوني” على صفحات التواصل الإجتماعي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحافي اليوم ، أن محكمة جنايات الكرخ ببغداد أصدرت  حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عراقي عن جريمة الترويج لأفكار وسلوكيات للكيان الصهيوني ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو على صفحات التواصل الإجتماعي”.

وأوضح أنه “تم ضبط كتب وصحف باللغة العبرية في منزله” ، مشيرا إلى أن “قرار الحكم صدر بحق المدان  وفقا لاحكام  قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لسنة 2022”.

(د ب أ)

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