السجن المؤبد لثلاثة تونسيين بتهمة قتل فرنسي في جربة

تونس: أصدر القضاء التونسي الأربعاء حكما بالسجن المؤبّد بحقّ ثلاثة تونسيّين، هم رجلان وامرأة، بتهمة قتل الفرنسي رومين بيتزاتو في جزيرة جربة السياحية في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت محامية والدة الضحية.

وقالت المحامية بسمة المغربي في بيان إنّه “بعد ساعات عدّة من المداولة، حكمت الغرفة الجنائية في مدنين للتوّ على المتّهمين الثلاثة بالسجن المؤبّد بتهمة ‘القتل العمد مع سبق الإصرار'”.

وبيتزاتو الذي كان مدرّب تزلّج يبلغ من العمر 42 عاما، عُثر عليه جثة في 17 أيلول/سبتمبر 2022 في حوض سباحة في منزل بجزيرة جربة.

وبعد ثلاثة أيام، تمّ القبض على ثلاثة تونسيين هم شقيقان يبلغان من العمر 23 و26 عاما وشابة تبلغ من العمر 28 عاما قُدّمت على أنّها “خطيبة” الضحية.

وخلص تشريح جثة الضحية إلى أنّه قُتل خنقا.

وتم العثور أيضا على آثار ضربات وخدوش على جسد القتيل، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن التحقيق.

وفي اليوم الأول من المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تراجعت الشابة عن اعترافها، مدّعية أنّها تجادلت فحسب مع الضحية.

وفي بيانها قالت المحامية “إنّه يوم عظيم وراحة كبيرة لموكّلتي ولجميع الأشخاص الذين أحبّوا رومين”.

ونقل البيان عن أوديل بيزاتو، والدة الضحية، قولها إنّها مرتاحة لأنّ “العدالة تحقّقت”.

وإذ أكّدت والدة القتيل أنّها كانت “محقّة في إيمانها بالعدالة التونسية منذ اليوم الأول”، شدّدت على أنّ “معركتها لم تنته” لأنّ المدانين أعلنوا أنهم سيستأنفون الحكم.

وتشتهر جزيرة جربة بشواطئها ومياهها الصافية، وهي واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في تونس وتعتبر مقصدا للعديد من المتقاعدين الأوروبيين، بمن فيهم خصوصا الفرنسيون.

(أ ف ب)