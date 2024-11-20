السجن النافذ ليوتيوبر مغربي بتهمة “الإخلال بالحياء العام”

الرباط- “القدس العربي”: أصدرت، الأربعاء، المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة المغربية حكما بالسجن النافذ والغرامة بحق اليوتيوبر إلياس المالكي، بعد إدانته بتهمة “الإخلال بالحياء العام”.

وقضت ابتدائية الجديدة (على الساحل الأطلسي)، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (ما يناهز 500 دولار)، بعد إدانته بالتهمة المذكورة، فيما برأته من تهمة أخرى، وهي التحريض على الكراهية والتمييز.

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء / الأربعاء، حكما بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق « الستريمر » المثير للجدل إلياس المالكي. جاء هذا الحكم على خلفية إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما برأته المحكمة من تهم… pic.twitter.com/ycfqdyRsKz — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) November 20, 2024

وتعود قضية اليوتيوبر المالكي إلى شكايات رفعتها جمعيات وشخصيات أمازيغية بعد تصريحات أطلقها في مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب، وصنفت في خانة التحقير والتحريض على الكراهية، وقد تمت تبرئته منها بعد التنازل عن تلك الشكايات، كما أشارت مواقع إلى اعتذاره علنا في جلسة المحاكمة.

ولم تنته متاعب اليوتيوبر المعني بالأمر، إذ تنتظره جلسة محاكمة جديدة، الخميس، من أجل النظر في شكاية جديدة ضده رفعتها سيدة تتهمه فيها بنعتها بألفاظ خادشة للحياء.

وخصصت مواقع إلكترونية “نقلا مباشرا” لوقائع المحاكمة من خارج أسوار ابتدائية الجديدة، وظهرت “أفواج المتابعين” لإلياس المالكي وأفراد عائلته الذين “جاؤوا لمؤازرته”، خاصة أنه يحظى بشهرة واسعة على المستوى الرقمي، وكان موضوع جدل دائما بسبب تصريحاته في الفيديوهات التي دأب على نشرها على قناته.