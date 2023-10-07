السجن ثماني سنوات لصحافية روسية بسبب معارضتها الحرب

لندن ـ «القدس العربي»: صدر حكم غيابي يوم الأربعاء الماضي بسجن الصحافية الروسية المنفية، مارينا أوفسيانيكوفا، لمدة ثماني سنوات، بتهمة نشر «أخبار كاذبة» عن الجيش الروسي. وكانت مارينا أوفسيانيكوفا (45 عاماً) اشتهرت منتصف آذار/مارس 2022 بعد ظهورها خلال نشرة إخبارية على قناة مؤيّدة للكرملين، رافعةً لافتةً تندّد بالهجوم على أوكرانيا، لكن هذا الحُكم الصادر ضدها مؤخراً سببه احتجاج منفصل قامت به خارج الكرملين بعد أربعة أشهر.

وأعلن مكتب المدعي العام في موسكو أن «المحكمة أصدرت حكماً بسجن أوفسيانيكوفا 8 سنوات و6 أشهر، لتقضيها في مستعمرة جزائية للنظام العام» وفقاً لما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوفسيانيكوفا التي لم تحضر جلسة النطق بالحكم فرّت من روسيا مع ابنتها البالغة 11 عاماً العام الماضي، بعدما كانت قيد الإقامة الجبرية.

وفي بيان نشرته أوفسيانيكوفا قبل صدور الحكم، وصفت التهم الموجهة إليها بأنها «سخيفة وذات دوافع سياسية». وقالت: «لقد قرروا جلدي لعدم خوفي، ولأنني سميت الأشياء بأسمائها. بالطبع، أنا لا أقرّ بذنبي. ولا أنكر أياً من كلماتي. لقد اتخذت خياراً أخلاقياً صعباً، ودفعت ثمناً كافياً جراءه».

ومنذ اجتاحت روسيا أوكرانيا العام الماضي، أطلقت السلطات حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة، وسجنت أو فرضت غرامات على العشرات من المعارضين لهذه الحرب.