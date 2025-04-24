السجن سبع سنوات لجندي أمريكي بتهمة التجسس لحساب الصين

واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ عنصرا في الاستخبارات العسكرية حُكم عليه الأربعاء بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بتهمة تزويد الصين معلومات سرّية عن الجيش الأمريكي وأسلحته واستراتيجيته.

وأُلقي القبض على كوربين شولتز في آذار/مارس 2024 في قاعدة عسكرية في شرق البلاد قبل أن يقرّ بذنبه في آب/أغسطس الماضي، وفق المصدر نفسه.

وأقرّ المتّهم بأنه سرّب لشخص مرتبط بالصين وثائق عدّة تتعلّق إحداها بالدروس التي استقاها الجيش الأمريكي من الحرب في أوكرانيا والتي يمكن تطبيقها للدفاع عن تايوان، الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

أما الوثائق الأخرى التي سرّبها المدان فتضمّنت معلومات عن التكتيكات العسكرية الصينية، والتدريبات العسكرية الأمريكية في كل من كوريا الجنوبية والفيليبين، وتفاصيل عن أسلحة أمريكية مثل مروحيات “إتش إتش-60” ومقاتلات “إف-22”.

وقبض شولتز مبلغ 42 ألف دولار مقابل هذه الوثائق، وعددها لا يقلّ عن 92 وثيقة، خلال فترة تعامله التي استمرت من أيار/مايو 2022 ولغاية آذار/مارس 2024.

ونقل البيان عن وزيرة العدل بام بوندي قولها إنّ “وزارة العدل تظلّ يقظة بشأن استهداف الصين لجيشنا، وستحرص على أن يقضي أولئك الذين يسرّبون أسرارا عسكرية سنوات خلف القضبان”.

من جهته، قال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل في بيان إنّ “هذا الحُكم بمثابة تحذير لأولئك الذين يخونون بلدنا: ستدفعون ثمنا باهظا”.

(أ ف ب)