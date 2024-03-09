السجن سبع سنوات لصحافي روسي انتقد حرب أوكرانيا

لندن ـ «القدس العربي»: قضت محكمة روسية الأسبوع الماضي بسجن الصحافي والمدون الروسي رومان إيفانوف لمدة سبع سنوات لنشره رسائل تنتقد الهجوم على أوكرانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت المحكمة في كوروليف، وهي بلدة صغيرة قريبة من موسكو، إيفانوف (51 عاماً) بتهمة «نشر معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي في ثلاثة منشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية وعلى تطبيق تليغرام.

وتطرق أحدها بشكل خاص إلى الأحداث التي شهدتها بلدة بوتشا الأوكرانية حيث عُثر على جثث مدنيين قتلوا في نيسان/ابريل 2022 واتهمت كييف الجيش الروسي بارتكاب هذه المجازر، وهو ما نفته موسكو.

وفور صدور الحكم، هتف أنصاره الموجودون في أروقة المحكمة: «روما (اختصار اسم رومان) نحن معك. أنت لست وحدك!» وفق ما ذكر مراسل لوكالة «فرانس برس» في الموقع.

وأثناء محاكمته، دفع رومان إيفانوف، الذي اعتقل في نيسان/أبريل 2023 ببراءته، معتبراً أن محاكمته تأتي في إطار «قمع» الأصوات المنتقدة للكرملين.

وسبق أن عمل إيفانوف كصحافي رياضي في قناة تلفزيونية عامة، وفي عام 2019 أنشأ قناته الخاصة على منصة يوتيوب، وندّد من خلالها بالفساد وتزوير الانتخابات المحلية. وبسبب مواقفه تم فصله من القناة في 2021.