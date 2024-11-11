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السجن عاما ونصف العام لصحافي مغربي بتهمة سب وقذف وزير- (تدوينات)

11 - نوفمبر - 2024

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الرباط: قال الصحافي المغربي حميد المهداوي إنه حُكم عليه، اليوم الإثنين، بالسجن عاما ونصف العام مع النفاذ بعد أن أدانته محكمة بتهم “التشهير والقذف والسب العلني” بحق وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي.

كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط على المهداوي، رئيس تحرير موقع (بديل) الإلكتروني، بتعويض مدني قدره 150 ألف دولار. ويُعرف عن المهداوي أنه من أشد منتقدي السياسات الحكومية.

وجاءت محاكمة المهداوي بعد أن وجه اتهامات لوهبي بالاحتيال وتهم أخرى في مقطع مصور على موقعه الإلكتروني. ونفى وهبي هذه الاتهامات.

وقال المهداوي “أنا بريء في الأصل ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن… لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف”.

وأضاف “لقد قدمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة”.

وقالت خديجة الرياضي المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية”.

وسبق للمهداوي أن اعتقل وأصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حكما عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.

وكان المهداوي أُطلق سراحه في يوليو/ تموز 2020 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.

(رويترز)

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  1. يقول ملاحظ...:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:10 م

    لقد اتهم السيد المهداوي وزير العدل بتهم متعددة. ان كان لديه أدلة فليقدمها للمحكمة وإلا فإنه يتعرض للمسائلة القانونية وهذا ما وقع.

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  2. يقول لاعق اليد:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 11:57 ص

    لا يسمح لكل الصحافيين بتقد الوزراء يا سي المهداوي

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    1. يقول ملاحظ...:
      نوفمبر 12, 2024 الساعة 1:06 م

      هذا ليس من باب النقد، لكنه كان اتهاما مباشرا بافعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي الشيء الذي لم يستطع السيد المهداوي ان يقدم عليه دليلا ماديا واحدا. لكنه في المقابل ورط نفسه لان ما أدلى به كان علينا.
      اما النقد فيتم بشكل يومي في الصحافة وعلى منصات التواصل الاجتماعي ولا احد يعترض، لكن ان تسب وتتهم الآخر دون دليل فهذا امر مختلف.

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