السجن عاما ونصف العام لصحافي مغربي بتهمة سب وقذف وزير- (تدوينات)

الرباط: قال الصحافي المغربي حميد المهداوي إنه حُكم عليه، اليوم الإثنين، بالسجن عاما ونصف العام مع النفاذ بعد أن أدانته محكمة بتهم “التشهير والقذف والسب العلني” بحق وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي.

كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط على المهداوي، رئيس تحرير موقع (بديل) الإلكتروني، بتعويض مدني قدره 150 ألف دولار. ويُعرف عن المهداوي أنه من أشد منتقدي السياسات الحكومية.

وجاءت محاكمة المهداوي بعد أن وجه اتهامات لوهبي بالاحتيال وتهم أخرى في مقطع مصور على موقعه الإلكتروني. ونفى وهبي هذه الاتهامات.

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الإثنين، بإدانة الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف السنة حبسا نافذة. كما قضت المحكمة المذكورة، في الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإدانة الصحافي بغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة… pic.twitter.com/eWYjSdTxNJ — Hespress هسبريس (@hespress) November 11, 2024

وقال المهداوي “أنا بريء في الأصل ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن… لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف”.

وأضاف “لقد قدمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة”.

إدانتي للحكم التعسفي على الصحافي حميد المهداوي pic.twitter.com/AxFBXZZTGR — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) November 11, 2024

وقالت خديجة الرياضي المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية”.

نختلف او نتفق مع حميد المهداوي هو شئ عادي لكن الحكم عليه بهاد الحكم هو ضرب كلي لما تبقى من شوية ديال حرية التعبير لي عندنا

كل الدعم لحميد المهداوي pic.twitter.com/zAX2eHrark — Mouad🇲🇦 (@BNMouad7) November 11, 2024

وسبق للمهداوي أن اعتقل وأصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حكما عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.

وكان المهداوي أُطلق سراحه في يوليو/ تموز 2020 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.

(رويترز)