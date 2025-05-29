السجن لصانعة محتوى نيجيرية على “تيك توك” بسبب رشها أوراقا نقدية خلال حفلة

كانو: حكمت محكمة نيجيرية الأربعاء على صانعة محتوى معروفة على “تيك توك” بالسجن ستة أشهر بتهمة نثر أوراق نقدية في حفلة، وهي ممارسة شائعة محليا.

وحكمت محكمة اتحادية عليا في مدينة كانو في شمال نيجيريا على مورجا كونيا، وهي صانعة محتوى على “تيك توك” تبلغ 26 عاما لديها أكثر من مليون متابع، بعد إقرارها بالذنب في هذه الجريمة، وفق وثائق قضائية.

ومنحت المحكمة كونيا خيار دفع غرامة قدرها 50 ألف نيرة (33 دولارا) بدلا من السجن، وأوكلت إليها مسؤولية القيام بحملة إلكترونية ضد هذه

الممارسة للإفادة من قاعدة متابعيها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كونيا أُوقفت في كانون الثاني/ يناير بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يظهرها وهي تنثر أوراقا نقدية من العملة المحلية في غرفة فندق، “مخالفةً بذلك قانون البنك المركزي النيجيري الذي يحظر إساءة استخدام النيرة (عملة البلاد) وتشويهها”.

أُفرج عن الشابة بكفالة، لكنها لم تحضر جلسة استماع أمام المحكمة، وفقا لهيئة مكافحة الفساد النيجيرية.

اشتهرت مورجا كونيا بمخالفتها المتكررة للقانون بسبب مقاطع الفيديو التي نشرتها على الإنترنت، والتي اعتبرتها السلطات في كانو، أكبر مدينة في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، “غير أخلاقية”، ما أدى إلى توقيفها مرات عدة ومثولها أمام المحكمة.

منذ العام الماضي، تطبق هيئة مكافحة الفساد النيجيرية قانونا صدر عام 2007 يحظر إساءة استخدام النيرة النيجيرية و”تشويهها”، بما في ذلك ممارسة “رش النيرة” الشائعة القائمة على إلقاء الأوراق النقدية في الهواء في حفلات الزفاف والحفلات، وهي ممارسة متجذرة بين النيجيريين.

وجرى توقيف الكثير من المشاهير ومحاكمتهم بموجب هذا القانون.

(أ ف ب)