السجن لمغني الراب المغربي “طوطو” بسبب “السب والقذف والتهديد”- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

أيدت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب طه فحصي الشهير بلقب “طوطو الغراندي”، والقاضي بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر.

الحكم القضائي صدر غيابيا على مغني الراب المثير للجدل، بعد تخلف هذا الأخير عن حضور جلسات المحاكمة، وإلى جانب الحبس موقوف التنفيذ، أمرت هيئة الحكم بتحميله الصائر مع الإكراه البدني في الأدنى.

ويأتي الحكم الاستئنافي المؤيد للابتدائي، في قضية يتابع فيها المغني “طوطو” بعد شكايتين تقدم بهما كل من رجل أمن والصحافي محمد التجيني، في حين تنازل لفائدته أربعة فنانين آخرين.

وكان مقطع فيديو نشره مغني الراب “طوطو الغراندي”، قد أثار جدلا واسعا ودفع الصحافي إلى مقاضاته بعد تصريحات وصفت بأنها “وعيد وتهديد وسب وقذف”، وقد تابعت النيابة العامة المعني بالقضية بتهم السب والقذف، التشهير، التهديد، الإخلال العلني بالحياء، استهلاك المخدرات، التحريض على ذلك، إلى جانب توثيق ونشر محتوى مخل بالحياء عبر الوسائط الرقمية.

يشار إلى أن قرار المحكمة الابتدائية كان قد صدر في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، وقضى بالحبس الموقوف التنفيذ بالمدة نفسها، إضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم (1000 دولار)، كتعويض لفائدة المشتكي.