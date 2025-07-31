سياسة | دولي

السجن مدى الحياة لمواطن سويدي بقضية قتل طيار أردني حرقاً في سوريا

منذ ساعتين

لحظة أسر الطيار الأردني من قبل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة

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ستوكهولم: حكم على الجهادي السويدي أسامة كريم بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا من جانب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم “كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي (عسكري) ومسلح ووافق عل تصويره (..) وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع”.

في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه. وفي مقطع فيديو نُشر في 3 شباط/ فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.

(أ ف ب)

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  1. يقول Samir:
    يوليو 31, 2025 الساعة 11:20 ص

    أنظروا إلى أشكالهم المخيفة..!! قتل البشر عندهم مثل قتل الذباب..!!

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  2. يقول سمير:
    يوليو 31, 2025 الساعة 11:26 ص

    للأسف الشديد نعيش فيي أسوأ عصر في التاريخ وسط أقذر مجموعة بشرية من الدواعش!! إنه الذهول من وحشية الإنسان.

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