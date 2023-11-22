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السجن مدى الحياة لأردني أدين بقتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ألمانيا

22 - نوفمبر - 2023

محكمة ألمانية- أرشيف

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ميونخ: أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل (29 عاماً) بعد إدانته بقتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ولاية بافاريا.

وثبت لدى محكمة ميونخ الإقليمية أن الرجل ضرب المرأة (21 عاماً) على جمجمتها أربع مرات، على الأقل، بفأس يدوي. وقالت المحكمة في حكمها اليوم الثلاثاء: “إذا ضربت شخصاً بشدة بفأس، فإن هناك نية للقتل”.

وقالت المحكمة إن الرجل، الذي يحمله الجنسية الأردنية، ضرب المرأة الأوكرانية عدة ضربات إضافية بنيّة القتل، رغم أنها كانت راقدة على الأرض. ويعد هذا الحكم غير نهائي.

وكان الرجل قد التقى بالمرأة في مركز للاجئين في جارميش-بارتنكيرشن، على بعد نحو (90 كيلومتراً) جنوب غرب ميونخ.

ووفقاً للمحكمة، رفضت المرأة محاولاته للتقرّب منها عدة مرات، قبل أن يوجّه لها ضربات قاتلة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وخلصت المحكمة إلى أن قتل شخص لهذا السبب كان عملاً حقيراً بشكل خاص.

وكشف تقرير الطب النفسي بأن الرجل يعاني من اضطراب في الشخصية. ومع ذلك، حكم القاضي الذي يرأس المحكمة بأن هذا الاضطراب ليس له أي تأثير على إدانته بارتكاب الجريمة.

(د ب أ)

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