السجن مدى الحياة لرجل خطط لخطف مذيعة بريطانية واغتصابها وقتلها

لندن: قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بمحاولة اختطاف مذيعة تلفزيونية بريطانية شهيرة واغتصابها وقتلها.

وكان افتُضح أمر غافن بلامب (37 عاماً) من جانب شرطي أمريكي في ولاية مينيسوتا تسلّل إلى مجموعة إلكترونية تحمل عنوان “العشاق المختطفون”.

وقد شعر الشرطي بالريبة تجاه رسائل بعث بها المتهم، ما دفعه إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بالموضوع.

في هذه الرسائل، تحدث غافن بلامب عن خططه لاختطاف واغتصاب وقتل المذيعة هولي ويلوبي (43 عاماً)، التي قدّمت برنامج “ذيس مورنينغ” الشهير على قناة “اي تي في” لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي الشهير “دانسينغ أون آيس”.

وقد اتصل الشرطي الأمريكي بالشرطة البريطانية التي اعتقلت غافن بلامب، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وعثرت الشرطة في شقته في هارلو في شرق إنكلترا، على زجاجات تحتوي على الكلوروفورم، فضلاً عن “عدة للخطف”.

Gavin Plumb sentenced to life for plotting to murder Holly Willoughby. He’d attempted to kidnap other women using a replica gun, tied up a girl he worked with & abused an ex.

He should have been stopped many years ago

Now @jessphillips takes on the fight for women’s safety https://t.co/8xITPsKb1d

— Carol Vorderman (@carolvorders) July 12, 2024