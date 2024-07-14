السجن مدى الحياة لرجل خطط لخطف مذيعة بريطانية واغتصابها وقتلها

لندن: قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بمحاولة اختطاف مذيعة تلفزيونية بريطانية شهيرة واغتصابها وقتلها.

وكان افتُضح أمر غافن بلامب (37 عاماً) من جانب شرطي أمريكي في ولاية مينيسوتا تسلّل إلى مجموعة إلكترونية تحمل عنوان “العشاق المختطفون”.

وقد شعر الشرطي بالريبة تجاه رسائل بعث بها المتهم، ما دفعه إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بالموضوع.

في هذه الرسائل، تحدث غافن بلامب عن خططه لاختطاف واغتصاب وقتل المذيعة هولي ويلوبي (43 عاماً)، التي قدّمت برنامج “ذيس مورنينغ” الشهير على قناة “اي تي في” لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي الشهير “دانسينغ أون آيس”.

وقد اتصل الشرطي الأمريكي بالشرطة البريطانية التي اعتقلت غافن بلامب، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وعثرت الشرطة في شقته في هارلو في شرق إنكلترا، على زجاجات تحتوي على الكلوروفورم، فضلاً عن “عدة للخطف”.

Gavin Plumb sentenced to life for plotting to murder Holly Willoughby. He’d attempted to kidnap other women using a replica gun, tied up a girl he worked with & abused an ex. He should have been stopped many years ago Now @jessphillips takes on the fight for women’s safety https://t.co/8xITPsKb1d — Carol Vorderman (@carolvorders) July 12, 2024

ودانت هيئة محلفين غافن بلامب، في أوائل تموز/يوليو، بتهمة التآمر لارتكاب جرائم اختطاف واغتصاب وقتل. ونفى المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مدعياً أن ما حصل لا يعدو كونه مجرد محادثات وتخيلات عبر الإنترنت.

وحكم عليه القاضي في محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس (شرق لندن)، الجمعة، بالسجن مدى الحياة، بينها 15 عاماً لا يمكن خلالها خفض العقوبة.

ووصف خطته بأنها “سادية وعنيفة ومهينة بشكل خاص”، وأنها نتيجة “هوس جنسي غير صحي” استمر لسنوات.

وفي وقت توقيفه، قال غافن بلامب للمحققين “لن أكذب عليكم، لديّ هوامات تجاهها”.

ووصفت الشرطة مشروعه بأنه “مخطط بعناية”، لافتة إلى أنه اشترى حبالاً، وأجرى عمليات بحث مكثف حول المذيعة وعاداتها وأقاربها، وحاول تجنيد أشخاص لمساعدته.

وكانت المذيعة التلفزيونية قد قررت التنازل عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، وهو ما يسمح به القضاء البريطاني في هذا النوع من القضايا، لكنها لم تحضر المحاكمة.

وقد توقفت عن تقديم برنامج “ذيس مورنينغ” فور علمها بتوقيف غافن بلامب.

(أ ف ب)