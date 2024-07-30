السجن مدى الحياة للداعية الإسلامي البريطاني أنجم تشودري لتهم تتعلق بالإرهاب

لندن: قضت محكمة في لندن اليوم الثلاثاء على الداعية الإسلامي البريطاني المتشدد أنجم تشودري بالسجن مدى الحياة بتهمة إدارة منظمة إرهابية.

وأدين تشودري (57 عاما)، الذي ارتبط أتباعه بعدة مؤامرات حول العالم، الأسبوع الماضي بإدارة جماعة (المهاجرون) المصنفة منظمة إرهابية منذ أكثر من 10 سنوات وبتشجيع آخرين على دعم الجماعة المحظورة.

وحكم القاضي مارك وول بمحكمة وولويتش كراون بأن يقضي تشودري في السجن مدة لا تقل عن 28 عاما قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط.

وكان تشودري ذات يوم أبرز داعية إسلامي في بريطانيا ولفت الانتباه بعدما أثنى على منفذي هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة وعبر عن رغبته في تحويل قصر بكنغهام إلى مسجد.

وسُجن تشودري سابقا في عام 2016 بتهمة التحريض على دعم تنظيم “الدولة” لكن أُطلق سراحه في عام 2018 بعد أن قضى نصف مدة عقوبته وكانت خمس سنوات ونصف السنة.

وقال بول هاينز محامي تشودري إن جماعة (المهاجرون) “لم تكن أكثر من مجرد قشرة منظمة” وإن كل الأعمال الإرهابية المرتبطة بها تقريبا كانت قد وقعت بالفعل.

فيما قال القاضي إن جماعة (المهاجرون) “منظمة متشددة تهدف إلى نشر الشريعة الإسلامية في العالم قدر المستطاع باستخدام وسائل عنيفة حيثما تطلب الأمر”.

ومثل تشودري للمحاكمة مع الكندي خالد حسين (29 عاما) الذي ألقي القبض عليه في اليوم نفسه مع تشودري عام 2023 عندما وصل على متن رحلة إلى مطار هيثرو.

وأدين حسين بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

(وكالات)