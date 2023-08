السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقتل 7 رضّع بمستشفى بريطاني.. وتحقيق في حالات 30 آخرين- (صور وفيديوهات)

لندن: أصدر القضاء البريطاني، الإثنين، عقوبة السجن المؤبّد بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط بحقّ ممرّضة إنكليزية أدينت بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وباتت بفعلتها هذه أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

ونادراً ما يُصدر القضاء الإنكليزي حُكماً بهذه الشدّة، أي السجن المؤبّد من دون إمكانية حصول المدان على إطلاق سراح مشروط. لكنّ ما صدر يتناسب مع الذعر الذي أحدثته الجريمة.

وصدر القرار بحقّ لوسي ليتبي في محكمة مانشستر (شمال إنكلترا)، في غياب هذه المرأة البالغة 33 عاماً والتي رفضت حضور الجلسة.

Lucy Letby will spend the rest of her life in prison after being given a whole-life order at Manchester Crown Court for the murders of seven babies and attempted murders of six others at the Countess of Chester Hospital. pic.twitter.com/E0NPmed0kx

وليتبي التي وصفها الادّعاء العام بـ”الباردة والماكرة والقاسية والعنيدة”، دفعت ببراءتها طوال محاكمتها التي انطلقت في تشرين الاول/أكتوبر 2022.

وكانت لوسي تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” بمدينة تشيستر في شمال غرب إنكلترا.

ووقعت جرائم القتل بين حزيران/يونيو 2015 وحزيران/يونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى بطونهم.

وقال القاضي جيمس غوس إنّ الحكم مشدّد بسبب “الخطورة الكبيرة” لهذه الجرائم. وأضاف متوجهاً إلى الممرضة “ستمضين بقية حياتك في السجن”.

وأشار إلى أنّ “ما أقدمت عليه لوسي كان عن سابق إصرار وتصميم”، لافتاً إلى “حملة قتل محسوبة تنطوي على ساديّة” ومن دون ندم.

وقال القاضي إنّ القاتلة هي وحدها مَن يدرك دوافعها لكنّه أشار إلى “حماسة أظهرتها الممرضة” عندما كانت تحاول إنعاش الأطفال الذين ألحقت بهم الأذى.

وبعد شهر من المداولات، دانت هيئة المحلفين ليتبي بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وبمحاولة قتل ستة آخرين.

وتُواصل الشرطة التدقيق في آلاف الملّفات بحثاً عن ضحايا آخرين محتملين لليتبي.

وذكرت صحيفة “غارديان” مساء الأحد أنّ الشرطة تحقّق في عشرات الحوادث “المشبوهة” التي يُعنى بها 30 طفلاً.

وتواجه خدمات الاستشفاء تهمة تجاهل المؤشرات المنذرة بالخطر في هذه القضية، لحماية سمعتها.

وتسبّب غياب ليتبي عن جلسة الجمعة حين صدر حُكم الإدانة في هذه القضية، بتعزيز الفضيحة.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك الإثنين “عند ارتكاب جرائم مروعة كهذه، من الجبن عدم مواجهة الضحايا”، مشيراً إلى رغبته في إصدار قانون يحول دون حدوث هذا الأمر مجدّداً.

Lucy Letby would have been in court today if the Tories had acted when Labour demanded change last April.

On behalf of victims and their families, the government must stop talking and get on with it. pic.twitter.com/9wmDXUNlB6

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 21, 2023