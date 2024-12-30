السجن 15 عاما لأوكراني زود موسكو بمعلومات عن الدفاع الجوي

كييف (أوكرانيا): قضت أوكرانيا الاثنين بالسجن 15 عاما بحق شرطي سابق أدين بـ”الخيانة العظمى” لتسليمه روسيا معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب النيابة.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان عبر تلغرام “حكم على أحد سكان زابوريجيا بالسجن 15 عاما لتزويده العدو معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي”.

وأوضح مكتب المدعي أن “الرجل جال في مدينة زابوريجيا وأنحائها لتحديد مواقع الدفاع الجوي وطواقمها ومعدات قوات الدفاع”.

ولفت المصدر نفسه الى أن المحكوم شرطي متقاعد برتبة ليفتنانت كولونيل، “تواصل مع رفيق سابق له في المدرسة هو اليوم موظف في وزارة الدفاع الروسية، وعرض عليه مساعدته في الحرب على أوكرانيا”.

ومنظومات الدفاع الجوي حيوية لحماية مدينة زابوريجيا (جنوب) بعدما كثفت روسيا ضرباتها الجوية.

وتواصل أوكرانيا مطالبة حلفائها الغربيين بتعزيز هذه المنظومات لاحتواء القصف الصاروخي الروسي على منشآت الطاقة.

واتهمت كييف مئات الأشخاص بالتعاون مع روسيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022، وخصوصا أفرادا كانوا ينقلون معلومات حساسة الى الجيش الروسي أو الى مسؤولين في المناطق الأوكرانية المحتلة.

(أ ف ب)