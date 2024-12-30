سياسة | دولي | أوروبا

السجن 15 عاما لأوكراني زود موسكو بمعلومات عن الدفاع الجوي

30 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

كييف (أوكرانيا): قضت أوكرانيا الاثنين بالسجن 15 عاما بحق شرطي سابق أدين بـ”الخيانة العظمى” لتسليمه روسيا معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب النيابة.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان عبر تلغرام “حكم على أحد سكان زابوريجيا بالسجن 15 عاما لتزويده العدو معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي”.

وأوضح مكتب المدعي أن “الرجل جال في مدينة زابوريجيا وأنحائها لتحديد مواقع الدفاع الجوي وطواقمها ومعدات قوات الدفاع”.

ولفت المصدر نفسه الى أن المحكوم شرطي متقاعد برتبة ليفتنانت كولونيل، “تواصل مع رفيق سابق له في المدرسة هو اليوم موظف في وزارة الدفاع الروسية، وعرض عليه مساعدته في الحرب على أوكرانيا”.

ومنظومات الدفاع الجوي حيوية لحماية مدينة زابوريجيا (جنوب) بعدما كثفت روسيا ضرباتها الجوية.

وتواصل أوكرانيا مطالبة حلفائها الغربيين بتعزيز هذه المنظومات لاحتواء القصف الصاروخي الروسي على منشآت الطاقة.

واتهمت كييف مئات الأشخاص بالتعاون مع روسيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022، وخصوصا أفرادا كانوا ينقلون معلومات حساسة الى الجيش الروسي أو الى مسؤولين في المناطق الأوكرانية المحتلة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

موسكو تستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى بالصواريخ الباليستية
منذ 13 ساعة
قادة عسكريون غربيون يبحثون نشر قوات في أوكرانيا وسط تحذيرات روسية
2 - أبريل - 2025
وزيرة الخارجية الألمانية تحذر أمريكا من خطط المماطلة الروسية
1 - أبريل - 2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
31 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية