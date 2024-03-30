منوعات | أبيض و أسود

السجن 18 سنة لمغربي في فرنسا اغتصب شابات تعرّف عليهنّ عبر تطبيق مواعدة

30 - مارس - 2024

حجم الخط
0

باريس: أصدرت محكمة الجنايات في باريس الجمعة حكما بالسجن 18 عاما على سليم برادة الملقّب بـ”مغتصب تيندر”، بعد ادانته باغتصاب 15 امرأة تعرّف عليهنّ عبر مواقع المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأدين المتهم، وهو مصوّر سابق مغربي يبلغ 38 عاما، بارتكاب 12 جريمة اغتصاب وثلاثة اعتداءات جنسية.

وقرأ القاضي تييري فوسينا أسماء الضحايا واحدة تلو الأخرى.

وأشار فوسينا إلى أنّ الوقائع التي ارتُكبت بين 2014 و2016 وواجه برادة بسببها ما يصل إلى 20 عاما في السجن، تتعلق “بشابات وحتى بصغيرات”. وكان برادة يستدرجهنّ إلى منزله من خلال رسائل عبر الإنترنت تعرض عليهنّ الخضوع لجلسات تصوير.

ولفت القاضي إلى “الأهمية المؤكدة للضرر” الذي لحق بالضحايا، و”التغيير الكبير الذي واجهنه على المستويين الشخصي والمهني” والمستمر حتى اليوم.

وأوضح أنّ سليم برادة كان اتهم بأفعال مماثلة ارتكبها مباشرة بعد إطلاق سراحه في هذه القضية عام 2019، بعد عامين ونصف من حبسه احتياطياً.

والحكم مرفق بقرار يلزمه بشكل نهائي مغادرة الأراضي الفرنسية.

وصاحت المدّعيات عند انتهاء الجلسة “شكرا”، “شكرا جزيلا”.

وكان المدعي العام قد طلب الخميس عقوبة بالسجن 19 عاما في حق برادة.

وقال برادة قبل التداول بالحكم “أود فقط القول إنّ هذا الوحش (…) ليس أنا”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماكرون يطالب المدارس بالتصدي لـ”معاداة السامية” بعد اغتصاب فتاة يهودية
19 - يونيو - 2024
الشرطة الفرنسية تقول إنها اعتقلت 3 فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة بدافع معاداة السامية
19 - يونيو - 2024
قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة
25 - مارس - 2024
السودان: إجهاض 12 امرأة تعرضن لاغتصاب وأخريات ينتظرن الموافقة القانونية
6 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية