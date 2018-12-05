السجن 25 عاما لجندي أمريكي حاول مساعدة تنظيم الدولة

لوس انجليس: حُكم الثلاثاء على جندي أمريكي في هاواي بالسجن 25 عاماً لمحاولته مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي كان أعلن في وقت سابق عن ولائه له، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

ولدى خروجه من السجن، سيبقى ايكيكا كانغ الذي يبلغ من العمر 35 عاما، تحت المراقبة لعشرين عاما على الأقل.

وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي في بيان: “تعهد كانغ الدفاع عن الولايات المتحدة بصفته عنصرا في جيشنا، لكنه خان بلاده بإعلانه الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية ومحاولته إرسال وثائق له”.

وفقا للسلطات الأمريكية، بدأ كانغ في أوائل عام 2016 التقرب من أفكار التنظيم المسلح وكان يشاهد بانتظام أفلامه الدعائية على الإنترنت. كما أخبر المدعين أنه خطط لارتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في هونولولو أو الثكنة التي يعمل فيها.

وكان الجندي الذي خضع لتدريب مكثف على القتال، قد نقل في صيف العام 2017 وثائق ومعدات عسكرية لعناصر في الإف بي آي قدّموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.