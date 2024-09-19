السجن 30 عاما لموظف سابق في الاستخبارات الأمريكية لإدانته بتخدير نساء واغتصابهن

عاجل.. اندلاع حرائق في مناطق بمدينة حيفا جراء اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابتين في بلدة دير استيا شمال الضفة الغربية جراء سقوط صاروخ

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلي: نقوم بتوسيع ضرباتنا ضد أهداف “حزب الله” في جميع أنحاء لبنان

عاجل.. مسؤول لبناني: عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم هو الأعلى منذ نهاية الحرب الأهلية

عاجل..الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة شمرون شمال الضفة الغربية

عاجل.. مصادر فلسطينية: سقوط 4 صواريخ على مستوطنتي “كرني شمرون” و”معاليه شمرون” شرق قلقيلية في الضفة

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في شرق تل أبيب ومستوطنات بشمال غرب الضفة