السجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق ممثلة إيرانية بتهمة تكدير السلم العام

طهران: صدر حُكم بحق الممثلة الإيرانية هانية توسلي بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الدعاية ضد الحكومة وتكدير السلم العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأحد.

وقال محامي توسلي للوكالة إن الحكم صدر عن إحدى محاكم الثورة الإسلامية.

ولفتت توسلي وبعض زميلاتها من الفنانات انتباه السلطات بعدما أيّدن حركة المرأة الإيرانية خلال موجة من الاحتجاجات ،التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يتعرضن للاحتجاز لفترات قصيرة، ومنع من العمل بقرار من وزارة الثقافة.

واندلعت الاحتجاجات إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، خلال احتجازها في مركز للشرطة ، لعدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.

وشاركت توسلي في قائمة طويلة من الأفلام الإيرانية والمسلسلات التليفزيونية والمسرحيات وحصدت العديد من الجوائز.

(د ب أ)