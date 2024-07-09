السجن 6 سنوات لفنانتين روسيتين شهيرتين بسبب مسرحية تجري أحداثها في سوريا

المخرجة بيركوفيتش والكاتبة سفيتلانا بيتريتشوك، خلال جلسة استماع في محكمة في موسكو، في 8 يوليو 2024- رويترز

موسكو: حكم على فنانتي المسرح الروسيتين الشهيرتين إيفغينيا بيركوفيتش وسفيتلانا بيتريشوك، الإثنين، بالسجن ست سنوات، في مثال جديد على القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات في روسيا.

وأتى قرار القاضي الروسي الذي نطق بالحكم، نزولاً عند طلب النيابة العامة، الخميس الفائت.

واتُهمت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريتشوك (44 عاماً)، المسجونتان منذ أيار/مايو 2023، واللتان تحظيان بشهرة كبيرة في المجال المسرحي الروسي، بـ “تبرير الإرهاب”، في مسرحية عُرضت عام 2020.

The support group accompanies the paddy wagon with Yevgenia Berkovich and Svetlana Petryichuk chanting “Zhenya! Svet! “. The director and playwright were sentenced to six years in prison for the play “Finist the Bright Falcon”. pic.twitter.com/RoEbRvNHf4 — Sota News (@sotanews) July 8, 2024

ويتعلق الاتهام بعرض مسرحي (Finist the Bright Falcon) أُنتج عام 2020 يروي قصة روسيات جنّدهنّ إسلاميون في سوريا عبر الإنترنت، ثم غادرن للانضمام إليهم بقصد الزواج.

ودأبت الفنانتان على تأكيد براءتهما.

وقالت سفيتلانا بيتريشوك أمام المحكمة، في أيار/مايو الفائت: “في هذه القاعة، لا يوجد أي مبرر للإرهاب”، مشيرةً إلى أنّ هدفها هو عكس ذلك، ويتمثل في “جذب الانتباه وتسليط الضوء على هذه المشكلة”.

The sentence of Yevgenia Berkovich and Svetlana Petryichuk for the play is 6 years in prison. Photo: SOTA pic.twitter.com/kpfSBYI0O8 — Sota News (@sotanews) July 8, 2024

وقالت كسينيا كاربينسكايا، محامية بيركوفيتش، لدى مغادرتها المحكمة: “جرت اليوم محاكمة غير قانونية وغير عادلة، واكتسب القاضي سمعة البطل. هاتان السيدتان بريئتان تماماً”.

(أ ف ب)