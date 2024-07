السجن 6 سنوات لفنانتين روسيتين شهيرتين بسبب مسرحية تجري أحداثها في سوريا

موسكو: حكم على فنانتي المسرح الروسيتين الشهيرتين إيفغينيا بيركوفيتش وسفيتلانا بيتريشوك، الإثنين، بالسجن ست سنوات، في مثال جديد على القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات في روسيا.

وأتى قرار القاضي الروسي الذي نطق بالحكم، نزولاً عند طلب النيابة العامة، الخميس الفائت.

واتُهمت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريتشوك (44 عاماً)، المسجونتان منذ أيار/مايو 2023، واللتان تحظيان بشهرة كبيرة في المجال المسرحي الروسي، بـ “تبرير الإرهاب”، في مسرحية عُرضت عام 2020.

The support group accompanies the paddy wagon with Yevgenia Berkovich and Svetlana Petryichuk chanting “Zhenya! Svet! “.

The director and playwright were sentenced to six years in prison for the play “Finist the Bright Falcon”. pic.twitter.com/RoEbRvNHf4

— Sota News (@sotanews) July 8, 2024