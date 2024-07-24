السد القطري يضم الجزائري بوناصر لمدة 5 مواسم- (صور)

الدوحة: أعلن نادي السد القطري تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري عبدالصمد بوناصر لتدعيم صفوف الفريق، بعقد يمتد لمدة خمس مواسم، قادما من فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان السد أعلن الثلاثاء عن تعيين الإسباني فيليكس سانشيز مدربا للفريق، خلفا للمدرب الوطني وسام رزق لقيادة بطل الدوري في الموسم المقبل.

ويمثل انتقال بوناصر (19 عاما) خطوة مهمة في مسيرته الكروية، حيث يعد واحدا من أبرز المواهب في الجزائر وأفريقيا، وخطف الأنظار الموسم الماضي بمشاركته مع الفريق العاصمي في 35 مباراة في بطولتي الدوري الجزائري والكأس وبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ونجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وكان اللاعب مرتبطا بعقد مع ناديه اتحاد العاصمة حتى صيف 2027، لكن نجح السد في الفوز بتوقيعه ليكون إضافة قوية لخط دفاع في السد.

وسبق للمدافع الشاب المشاركة بقميص منتخب الجزائر تحت 18 عاما، وتحت 23 عاما.

رسميًا ✅️ نادي السد القطري يُعلن تعاقده مع المدافع الجزائري عبد الصمد بو ناصر لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد العاصمة ✍️ pic.twitter.com/HmJdQtXHaX — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) July 24, 2024

وسيخلف بوناصر مواطنه الجزائر بغداد بونجاح مع السد، بعدما رحل الأخير للانضمام إلى صفوف فريق الشمال في الموسم المقبل عقب مسيرة حافلة حقق خلالها الكثير من الإنجازات والبطولات.

(د ب أ)