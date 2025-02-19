السعودية آسيل عمران واللبنانية سارة أبي كنعان للمرة الأولى في الدراما المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: مع بدء العد العكسي لعرض مسلسلات رمضان التي تجذب الملايين بدأت تتضح خريطة مشاركة النجوم في الدراما المصرية لهذا العام، حيث تشهد دراما رمضان مشاركة فنانتين من السعودية ولبنان، إضافة لعدد من الفنانين من سوريا والمغرب.

الفنانة السعودية آسيل عمران تشارك في مسلسل «لام شمسية»، وهو من بطولة الفنانة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج «ميديا هب»، وهي المشاركة الأولى لها في الدراما المصرية.

ويناقش المسلسل قضية التعدي على الأطفال، التي أثارت جدلًا واسعاً في السنوات الأخيرة، حيث يتناولها المسلسل بأسلوب اجتماعي توعوي يسلط الضوء على تأثيراتها في المجتمع.

وتأتي مشاركة أسيل عمران في الدراما المصرية بعد تجربتها السينمائية السابقة في فيلم «ضي – سيرة أهل الضي»، الذي تعاونت فيه أيضاً مع المخرج كريم الشناوي.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وشارك في بطولته إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد، إلى جانب ظهور خاص لعدد من النجوم، بينهم أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.

كما تشارك الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان في بطولة مسلسل «الشرنقة»، وهو بطولة النجم أحمد داود، حيث تعد المرة الأولى لسارة في الدراما المصرية، بعد مشوار مميز في الدراما اللبنانية والدبلجة.

ويضم المسلسل قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبري فواز، منهم اللبنانية سارة أبي كنعان، صبري فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوي، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة «أروما»، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.