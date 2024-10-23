السعودية أجرت مناورات عسكرية مع دول عدة من بينها إيران

الرياض (السعودية): أجرت المملكة العربية السعودية مؤخرا في بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة مع دول عدة، من بينها إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في المملكة.

وقال المتحدّث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي إنّ “القوات البحرية الملكية السعودية أجرت مؤخرا مناورة بحرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية، إلى جانب دول أخرى، في بحر العرب”، من دون أن يوضح متى جرت هذه التدريبات تحديدا.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت الأحد بأنّ القوات الإيرانية أجرت تدريبات مشتركة مع “روسيا وعُمان” في “شمال المحيط الهندي” بمشاركة ست دول مراقبة، من بينها السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، مساء الإثنين، عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال شهرام إيراني قوله إنّ “السعودية طلبت منّا تنظيم مناورات مشتركة في البحر الأحمر”، من دون أن يحدّد موعد تلك المناورات.

لكنّ العميد تركي المالكي أكّد أنّه “لا توجد أيّ تدريبات أخرى مخطط لها خلال هذه الفترة”.

ويعتبر إجراء تدريبات مشتركة بين السعودية وإيران في البحر الأحمر سابقة لهاتين القوتين الإقليميتين اللتين ظلتا على خلاف لفترة طويلة.

والبلدان اللذان لطالما دعما معسكرات متعارضة في المنطقة، قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما لمدة سبع سنوات.

لكنّ هذه العلاقات استؤنفت في مارس/ آذار 2023 بفضل تقارب تمّ التفاوض عليه برعاية الصين.

ويشنّ المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران منذ أشهر هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضدّ سفن تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

(أ ف ب)