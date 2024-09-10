السعودية: استمرار إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات لغزة “جريمة حرب”- (فيديو) 

القاهرة: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الثلاثاء، أن استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل “جريمة حرب”.

وقال ابن فرحان، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، إن “استمرار الجانب الإسرائيلي في عرقلة وصول المساعدات جريمة حرب وكارثة إنسانية”.

من جانبه، أكد عبد العاطي على “ضرورة وقف الحرب على غزة وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار سريعا”.

وبشأن العلاقات المصرية- السعودية، قال ابن فرحان إن “التعاون السعودي- المصري مستمر في حفظ استقرار المنطقة والعالم”.

وأفاد بـ”ترقب انطلاق مجلس التنسيق السعودي- المصري خلال الأيام المقبلة”.

وفي السياق ذاته، قال عبد العاطي: “نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى السعودي- المصري، برئاسة ولي العهد والرئيس المصري”.

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية المصري والسعودي https://t.co/dB2OwfelEN — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) September 10, 2024

(الأناضول)