السعودية: لا علاقة لنا باستهداف الحديدة اليمنية

الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أنه “ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف منشآت نفطية في ميناء الحديدة غرب اليمن، والتي قام بها الطيران الإسرائيلي وتسبب في قتلى وجرحى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي اليوم الأحد “أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة”.

وأكد العميد المالكي أن “المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت” وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد.

وجاء التأكيد السعودي اليوم بعد أن أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مساء أمس السبت، أن جيش الاحتلال نسّق مع المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن والتي استهدفت مدينة الحديدة ردا على هجمات “أنصار الله” على مصالح الاحتلال، وآخرها المسيّرة التي ضربت تل أبيب.

(د ب أ)