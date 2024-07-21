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السعودية: لا علاقة لنا باستهداف الحديدة اليمنية

21 - يوليو - 2024

طائرة إسرائيلية شاركت في الغارات على الحديدة

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الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أنه “ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف منشآت نفطية في ميناء الحديدة غرب اليمن، والتي قام بها الطيران الإسرائيلي وتسبب في قتلى وجرحى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي اليوم الأحد “أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة”.

وأكد العميد المالكي أن “المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت” وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد.

وجاء التأكيد السعودي اليوم بعد أن أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مساء أمس السبت، أن جيش الاحتلال نسّق مع المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن والتي استهدفت مدينة الحديدة ردا على هجمات “أنصار الله” على مصالح الاحتلال، وآخرها المسيّرة التي ضربت تل أبيب.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 21, 2024 الساعة 9:22 ص

    مع العلم أن ساسة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي افتعلوا حرب الخليج لتجثم بقواعدها العسكرية الخبيثة على كل دول الخليج يا خديج ✌️🇵🇸😎✌️

    رد

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