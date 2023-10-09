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السعودية تؤكد دعمها المتواصل للفلسطينيين

منذ 16 دقيقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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رام الله: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.

(رويترز)

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