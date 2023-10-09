السعودية تؤكد دعمها المتواصل للفلسطينيين

عاجل.. حزب الله: الهجومان على الجيش الإسرائيلي في الجليل رد أولي على مقتل عناصرنا في جنوب لبنان

عاجل.. حزب الله: هاجمنا بالصواريخ فرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في هجمات إسرائيل على قطاع غزة إلى 687