السعودية تؤكد دعمها المتواصل للفلسطينيين

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.
(رويترز)
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