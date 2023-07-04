السعودية تؤكد رفضها لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في جنين

الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة في مدينة جنين الفلسطينية مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الثلاثاء “عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين”.

كما أكدت الوزارة “رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة”، معربة “عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن العملية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أودت بحياة 11 شخصا وأدت لإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة خطيرة.

(د ب أ)