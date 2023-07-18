السعودية تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الرياض: أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، توقيع عقدين لشراء طائرات مسيرة تركية، إضافة إلى “خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي” بين البلدين.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها وزير الدفاع السعودي عبر حسابه الموثق في تويتر، غداة بدء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للمملكة، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “بتمكين ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا يشار غولر”.

وأضاف أن تلك الخطة “تأتي تتويجا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري”.

ومضى يقول: “كما جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وجاء التوقيع عقب محادثات جمعت وفديْ البلدين برئاسة أردوغان، وولي العهد محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وفي نهاية المحادثات، جرى توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

من بينها، خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقّعها وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

واتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقّع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.

(الأناضول)