السعودية تتخطى الصين وتنعش آمالها في التأهل لمونديال 2026

إسطنبول: أنعش المنتخب السعودي آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على ضيفه الصيني بهدف دون رد، الخميس، على ملعب “الأول بارك” بالرياض، في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية.

ونجح منتخب “الأخضر” في تصحيح مساره تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع أستراليا والخسارة أمام إندونيسيا، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط معززا موقعه في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 50، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد المهاجم الصيني لين ليانغمينغ في الدقيقة 1+45 بعد تدخل قوي ضد المدافع حسن كادش.

وتحل السعودية ضيفة على اليابان في الجولة القادمة، بعدما ضمن منتخب “الساموراي” التأهل بالفعل للنهائيات في وقت سابق الخميس، محلقا في الصدارة برصيد 19 نقطة.

وفي المجموعة الأولى، وعلى ملعب “جاسم بن حمد” بالدوحة حقق المنتخب القطري فوزا كبيرا أمام ضيفه الكوري الشمالي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحملت خماسية منتخب قطر توقيع أكرم عفيف وأحمد الجانحي ويو سونغ كيم لاعب كوريا الشمالية بالخطأ في مرماه، وأحمد الراوي وأحمد علاء في الدقائق 17 و23 و34 و56 و66، فيما سجل ري جو جوك، هدف منتخب كوريا الشمالية، في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد منتخب قطر إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإمارات صاحبة المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الأولى التي تتصدرها إيران برصيد 19 نقطة.

وفي المجموعة الثانية، وعلى ملعب “عمّان الدولي” جدد منتخب الأردن فوزه على ضيفه الفلسطيني وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف.

وحملت ثلاثية الأردن توقيع يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري، في الدقائق 3 و11 و48، فيما سجل هدف منتخب فلسطين، تامر صيام، في الدقيقة 33.

ورفع منتخب “النشامى”، رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، في المقابل، تجمد رصيد منتخب فلسطين عند 3 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

وعلى ملعب “البصرة الدولي” انتزع منتخب العراق تعادلا قاتلا أمام ضيفه الكويتي بهدفين لمثلهما.

تقدم الضيوف بثنائية سجلها يوسف ناصر، في الدقيقة 39، و70، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء بهدفين عبر أكام هاشم وإبراهيم بايش في الدقيقتين 3+90، و11+90.

وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأردن، صاحب المركز الثاني، فيما رفع منتخب الكويت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس.

(الأناضول)