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السعودية تتسلم أوراق اعتماد سفير النظام السوري لدى المملكة

منذ ساعتين

بشار الأسد خلال زيارته إلى السعودية - أرشيف

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إسطنبول: تسلمت السعودية، الأحد، أوراق اعتماد سفير النظام السوري لدى المملكة المعين حديثا، أيمن سوسان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “نيابة عن سمو وزير الخارجية، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعيّن لدى المملكة، محمد أيمن سوسان”.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن نائب وزير الخارجية أيمن سوسان تم تعيينه سفيرا لدى السعودية.

وشغل سوسان منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ عام 2014، وقبلها كان يشغل منصب سفير سوريا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السعودية “استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا”، وفق بيان لوزارة الخارجية، بعد 11 عاما من إغلاق سفارتها في دمشق في مارس/آذار 2012.

وجاء قرار السعودية بعد يومين، من قرار الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة، وجميع منظماتها وأجهزتها التابعة.

وفي 2011 تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، قبل أن يتم استئناف حضورها، بعد نحو 12 عاما من التجميد، عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.

(الأناضول)

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