السعودية تتعادل مع إندونيسيا بتصفيات كأس العالم 2026

الرياض: أهدر منتخب السعودية نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه الإندونيسي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب اليابان 7 / صفر على ضيفه منتخب الصين، في حين اقتنص منتخب البحرين انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب أستراليا.

وتربع منتخب اليابان على قمة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب البحرين، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخبان الإندونيسي والسعودي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما تواجد منتخبا أستراليا والصين في المركزين الخامس والسادس على التوالي بلا نقاط.

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف مباغت حمل توقيع راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19، غير أن مصعب الجوير أحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي المواجهة الـ15 التي تقام بين المنتخبين بمختلف المسابقات والمواجهات الودية، أصبح هذا هو التعادل الثالث في تاريخ لقاءاتهما، مقابل 12 فوزا للمنتخب السعودي، فيما واصل منتخب إندونيسيا عجزه عن تحقيق أي انتصار على المنتخب (الأخضر).

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب البحرين وضيفه المنتخب الياباني، فيما يلتقي منتخب إندونيسيا مع ضيفه منتخب أستراليا.

ويسعى منتخب السعودية للصعود للنسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما شارك في المونديال بنسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و.2022

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في الدور الثالث للتصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)