السعودية تجمع 12.35 مليار دولار بعد خيار التخصيص الإضافي لأسهم أرامكو

الرياض: أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية جمعت في الإجمال 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم أرامكو بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

وسيساعد نجاح الطرح والعوائد الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030.

ووفقا للوثيقة، جمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار التخصيص الإضافي والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.

وباعت الحكومة الشهر الماضي حصة نسبتها 0.64 بالمئة أي حوالي 1.545 مليار سهم، في أرامكو بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم.

وجرى طرح 154.5 مليون سهم أخرى عبر شركة ميريل لينش، التي كانت تعمل مديرا للاستقرار السعري في الصفقة.

وكسب سهم أرامكو 3.3 بالمئة منذ الطرح الشهر الماضي ليتم تداوله عند 28.15 ريال.

وفي الوثيقة التي نشرت في وقت متأخر من الثلاثاء، قالت ميريل لينش إنها مارست خيار التخصيص الإضافي وإن فترة الاستقرار التي استمرت شهرا انتهت دون إجراء مثل هذه المعاملات.

(رويترز)