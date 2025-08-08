السعودية تحقق فوزها الأول في بطولة كأس آسيا للسلة

إسطنبول: حقق منتخب السعودية انتصاره الأول في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال، بتغلبه على نظيره الأردني بنتيجة 77-73، الخميس، على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

تقدم “الأخضر” في الربع الأول بنتيجة (21ـ17)، وواصل تفوقه في الربع الثاني (27ـ14)، لينهي الشوط الأول بفارق 17 نقطة كاملة بواقع 48-31، وذلك بفضل تألق لاعبيه في الرميات الثلاثية.

ورغم تحسن أداء منتخب الأردن في النصف الثاني من المباراة، وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، قبل ثوان قليلة من النهاية، فإن منتخب السعودية نجح في المحافظة على الفارق، ليحقق انتصارا مستحقا، ليعوض خسارته في المباراة الأولى أمام الصين بنتيجة 88-93.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الصين فوزه الثاني تواليا بتغلبه بسهولة على نظيره الهندي بنتيجة 100ـ 69، ليضع قدما في الدور التالي، إذ سيواجه الأردن في الجولة الثالثة، وتلعب السعودية ضد الهند، وفرصها في الانتصار تبدو أوفر.

وفي المجموعة الرابعة، تلقى منتخب العراق خسارته الثانية تواليا أمام الصين تايبيه بنتيجة 60ـ87، حيث تفوق الأخير في فترات المباراة الأربع، بواقع (18-13)، و(21-15)،.و(24-13)، و (24-19).

كما فاز منتخب نيوزيلندا على الفلبين بنتيجة 94ـ86، وهو الفوز الثاني أيضا لنيوزيلندا التي سبق وفازت في الجولة الأولى على المنتخب العراقي بنتيجة 100-78.

وتستضيف مدينة جدة منافسات كأس آسيا لكرة السلة 2025 في الفترة من 5 إلى 17 أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 16 منتخبا، وهو الحدث الذي سيقام في السعودية للمرة الثانية في تاريخها.

