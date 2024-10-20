السعودية تحيل مسؤولين في “إم بي سي” للتحقيق بعد تقرير أثار غضبا واسعا- (تغريدة)

الرياض: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية أنها أحالت مسؤولين في قناة “إم بي سي” السعودية للتحقيق بسبب تقرير إخباري بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”.

وقالت الهيئة، في بيان لها الليلة الماضية، إن التقرير “مخالفٌ للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة”.

وأوضحت أن التحقيق أجري “لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة”.

وجاء في البيان: “أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للسعودية، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة”.

بيان |

الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام تحيل مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة. pic.twitter.com/bZHWErEI65 — الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@Gmedia_SA) October 19, 2024

وأكدت أنها “تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالف”.

وجاء هذا الإعلان بعد جدل أثاره تقرير بثته قناة “إم بي سي”، يوم الجمعة، بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، ما أثار غضب العديد من المتابعين.

وعدّد التقرير شخصيات قيادية، من بينها مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم.

وذكر كذلك قادة ما يعرف بـ “محور المقاومة”، الذي تقوده إيران، من بينهم رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل، هذا الأسبوع، في قطاع غزة، وسلفه إسماعيل هنية، الذي قُتل في عملية اغتيال بطهران، نُسبت إلى إسرائيل، نهاية يوليو/ تموز.

(د ب أ)