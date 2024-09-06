السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقل جديدة لتيسير أداء العمرة وتقليل زمن أداء المناسك

الرياض: أعلنت هيئة شؤون الحرمين يوم الجمعة بدء طلب تقديم إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي والذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام وفقا لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محليا وعالميا.

ويهدف المشروع إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام تساهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يوميا في المواسم وفقا للبيان الصادر يوم الجمعة .

كما يهدف المشروع إلى تقليل زمن أداء المناسك، وتحسين مستوى الرضا العام من ( 78% ) حاليا إلى أكثر من ( 90% ) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء، ورفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءا من الحجز مرورا باستخدام وسيلة التنقل المقترحة وحتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي وتقليص مدة الاجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.

(د ب أ)