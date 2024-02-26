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السعودية تدعو المواطنين والمقيمين لتحري هلال رمضان يوم 10 مارس

26 - فبراير - 2024

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الرياض: دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10 آذار/ مارس 2024.

وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتأمل المحكمة “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

(د ب أ)

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  1. يقول طرزان دبلن:
    فبراير 26, 2024 الساعة 12:21 م

    رمضان هذه السنة منزوع الدسم والسلاح بسبب العدوان على غزة.

    رد

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