السعودية تدعو دول العالم لتأييد وثيقة مؤتمر تنفيذ حل الدولتين

الرياض: جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا، بهدف تطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في نيوم (شمال غرب السعودية)، أن المجلس “جدد دعوة المملكة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، التي تشكل إطارا متكاملاً وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها”.

وأضاف الوزير الدوسري أن المجلس “تابع جهود المملكة في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي”.

وأدان مجلس الوزراء السعودي “بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك”، مشددًا على “مطالبة المملكة المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية”، بحسب ما نقله الوزير الدوسري.

وقال وزير الإعلام إن المجلس “نظر بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام”.

(د ب أ)