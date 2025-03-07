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السعودية تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا

7 - مارس - 2025

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الرياض: أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا واستهدافها القوات الأمنية.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، وفقا لوكالة أنباء (واس) السعودية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر أن مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد نصبوا كمينا لدورية شرطة سورية في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد.

(د ب أ)

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  1. يقول كلام رصاص:
    مارس 7, 2025 الساعة 7:19 م

    أرجح أن المملكة العربية السعودية ستبعث
    بتعزيزات عسكرية عاجلة إلى سوريا لتعزيز
    النظام الجديد ضد الفلول.

    رد

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