السعودية “تدين بأشدّ العبارات” الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا

الرياض: أدانت السعودية فجر الأربعاء “بأشدّ العبارات” الغارة التي شنّتها إسرائيل على مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقعت عشرات الشهداء، محذّرة من “كارثة إنسانية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية واس إنّ الرياض “تدين بأشدّ العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر”، مؤكّدة “شجب المملكة ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرّر لمواقع مكتظة بالمدنيين”.

(أ ف ب)