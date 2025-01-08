السعودية تدين نشر إسرائيل خرائط “مزعومة” تشمل أراض عربية- (بيان)

الرياض: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، رفض بلادها وإدانتها لخرائط “مزعومة” نشرتها تل أبيب ووصفتها بـ”إسرائيل التاريخية” تشمل أراض عربية.

والاثنين، نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية على منصة “إكس”، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن “المملكة تعلن إدانتها ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة”.

وأكدت المملكة أن “مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية”.

وجددت المملكة في هذا السياق، “مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل”.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة. pic.twitter.com/iHsX2je4DK — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 8, 2025

وتضم الخريطة المزعومة التي نشرتها تل أبيب أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وسط إدانة فلسطينية وأردنية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وبموازاة الإبادة في غزة، يجاهر مسؤولون إسرائيليون في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرغبة في ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جدا منها.

ويسود منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم وقف لإطلاق النار أنهى حربا واسعة شنتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية لنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظمهم مساحتها منذ 1967.

يأتي ذلك وسط تواصل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مخلفة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)