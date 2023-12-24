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السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن- (تغريدة)

منذ ساعتين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

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الرياض: رحبت المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن. 

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية على موقع”إكس”تويتر سابقا اليوم الأحد. 

وقال البيان ” تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام”. 

بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام”. 

وقال البيان “كما تجدد الوزارة التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق”. 

كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن أمس السبت عن موافقة أطراف النزاع في البلاد على مجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار وتحسين ظروف المعيشة للسكان الانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. 

ومنذ أشهر، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مشاوراته من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

(دب ا)

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