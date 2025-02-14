السعودية ترحب باستضافة قمة بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

الرياض: أعربت السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بإمكانية استضافة المملكة قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن السعودية “تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة”.

وأعربت عن “ترحيبها بعقد القمة في المملكة”، مؤكدة مواصلة الرياض بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين موسكو وكييف، التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب الأربعاء، أنه قد يلتقي بوتين قريبا في السعودية، مبينا “عدم اتخاذ قرار رسمي بعد بشأن هذا اللقاء”.

وكشف ترامب عن اجتماعه المحتمل مع بوتين، بعد ساعات من حديثهما عبر الهاتف، حيث قال للصحافيين في البيت الأبيض: “نعتقد أننا سنلتقي في السعودية، حيث سنعقد الاجتماع الأول”.

وفي السياق، أوضح بيان الخارجية السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان أبدى خلال اتصالين أجراهما في مارس/ آذار 2022 بكل من الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة”.

وتابع: “المملكة واصلت خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)