السعودية ترسل أول طائرة إغاثة لمنكوبي فيضانات ليبيا

إسطنبول: أرسلت السعودية، السبت، أول طائرة إغاثة تحمل مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري فيضانات ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن “الطائرة الإغاثية السعودية الأولى غادرت متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي (شرق) تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات”.

ووفق المصدر ذاته “سيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي”.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، قال إن ليبيا “لا يمكنها” مواجهة تداعيات إعصار دانيال بمفردها.

وأضاف باتيلي أن “حجم خسائر وأضرار الإعصار يفوق ما يمكننا تخيله، وأن هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها”، وفق بيان للبعثة الأممية نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الخميس.

(الأناضول)