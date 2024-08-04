اقتصاد | طاقة

السعودية ترفع أسعار النفط إلى آسيا في إشارة إلى الثقة في الطلب

4 - أغسطس - 2024

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الرياض: رفعت السعودية سعر نفطها الخام الرئيسي إلى آسيا للمرة الأولى منذ ثلاثة شهور، في إشارة إلى أن المملكة لا تزال واثقة من الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. ورفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سعر التصدير الرسمي لشهر أيلول / سبتمبر للخام العربي الخفيف للزبائن في آسيا بمقدار 20 سنتا ليصل إلى 2 دولار للبرميل بأعلى من سعر الأساس لمؤشر عمان – دبي الإقليمي، وفقا لقائمة أسعار اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. ومع ذلك، كانت هذه أقل من الزيادة البالغة 50 سنتا التي كانت متوقعة في استطلاع للرأى أجرته وكالة بلومبرج لخمسة من التجار والمصافي.
(د ب أ)

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