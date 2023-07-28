السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن

الرياض: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية وتم تسليمها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاغن.

وقام عدد قليل من الأشخاص المناهضين للإسلام في وقت سابق من هذا الأسبوع بإضرام نيران في مصاحف أمام السفارات العراقية والمصرية والتركية في كوبنهاغن.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيانها أن مذكرة الاحتجاج تضمنت “مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت المملكة رفضها “القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان”.

(رويترز)