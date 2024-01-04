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السعودية: تصريحات وزيرين إسرائيليين عن تهجير سكان غزة “متطرفة”

4 - يناير - 2024

وزيرا المالية والأمن القومي الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

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الرياض: أدانت السعودية، مساء الأربعاء، تصريحات وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، دعت لتهجير سكان قطاع غزة واحتلال القطاع، ووصفتها بـ”المتطرفة”، داعية المجتمع الدولي إلى “محاسبة حكومة الاحتلال”.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن “تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.

وأضافت: “تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

وأعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.

وردت حركة “حماس” في بيان مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، “مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل لمواجهتها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول ناجي المقلاع:
    يناير 4, 2024 الساعة 9:18 ص

    سكوت الخارجية السعودية أحفظ لحيائها من الانخراط في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع للافعال

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 4, 2024 الساعة 11:29 ص

      صدقت والله 🇵🇸✌️

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