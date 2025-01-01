السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا

الرياض: أعلنت السلطات السعودية الأربعاء، تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية “للتخفيف من الأوضاع الصعبة” على السوريين، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا”.
ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة أن “الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين”.
وزار وفد حكومي رفيع المستوى نهاية الشهر الماضي دمشق حيث التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وكان الشرع قال في مقابلة مع قناة العربية السعودية الأحد، إن “سوريا بلد منكوب” في إشارة لتداعي البنى التحتية بعد أكثر من عقد من الحرب.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بانهيار النظام الصحي في البلاد، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشار مسؤولوها الأسبوع الماضي أن “حوالي نصف المستشفيات السورية خارجة عن الخدمة”.
(أ ف ب)
ما رأينا هذا الجسر لغزة!!!
وأطفال ونساء غزة العزة يموتون من الجوع والبرد القارس و قلة الحيلة والفتيلة😓✌️🇵🇸
وماذا عن أطفال ونساء غزة الذين يتعرضون للمجاعة يا للفظاعة لماذا تتغلب المصالح على الإنسانية يا عينيا 😓✌️🇵🇸
اين هي الدول غير المطبعة التي تدعي أنها مع تقرير ومصير الشعوب لنصرة واغاثة الشعوب في الميدان….
كلو حسب تعليمات الإله الأمريكي، هذا حلال فهو حلال، وهذا حرام فهو حرام.
دول ذات سيادة أكبر كذبة نحياها منذ سقوط الخلافة العثمانية.
والله صدقت 🤓👍
اهل غزة يموتون و يعيشون في احلك الظروف قصف صهيوني متواصل و امطار غزيرة تغرق غيامهم و برد قارص يقتل الاطفال و لم تقدموا لهم شيئا لانكم تخافون من بطش امريكا و اسرائيل و لا تخافون الله يوم لا ينفع مال و لا بنون.
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها فلا حرج ولا جدال ولا نفاق وهو عدوي الأول، وهذا يجب ان يكون معلوما للجميع.
مال السعودية ودول الخليج شرعا مال المسلمين كل المسلمين وليس مال خاص للعائلة الحاكمة اشتغل أفرادها وكدوا وكدحوا وتعبوا ليحصلوا عليه.
السعودية تاريخيا إلى عهد قريب كانت بلاد صحراوية قاحلة قام العرب والمسلمين تاريخيا بمساعدة أهلها والاهتمام بالكعبة المشرفة والإنفاق علها ولا ينكر ذلك إلا جويحد.
أنعم الله عليها بنفط ولها مصدر دخل آخر مهم تحصله من ملايين الحجاج والمعتمرين المسلمين الذين يفدون عليها من كل اصقاع الارض والذين يعملون سنوات طويلة من اجل توفير وادخار تكلفة الحج حيث ان شرطه الأول لمن استطاع اليه سبيلا وهو غير هين.
لا يخفى على احد كيف يتم بعثرة وإسراف هذا المال الذي يحتاجه فقراء المسلمين وبلدانهم وما حفلات الترفيه وجلب المغنيات ولا استعمل كلمة اخرى وتكريمهم والإنفاق عليهم ببذخ شديد بسر مخفي فهو يتم على عينك يا تاجر.
فلا منة ولا صدقة بل هذا واجب ديني فيه تقصير كبير وكما ذكر المعلقون اين أطفال المواصي الذين يرتجفون من البرد ويموتون من هذه المساعدات الرمزية.
قدموا ولا زالوا يقدموا المساعدات لاخوانهم في تل أبيب.
اللي يسمع يصدّق بالفعل
وكأن هذه المساعدات دافعين أثمانها آل سعود من جيوبهم
أهلنا في غزة